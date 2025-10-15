Torre in sicurezza. Palazzo dei Capitani, vinta la gara d’appalto. Ora partono i lavori

La storica torre del Palazzo dei Capitani, simbolo ferito dal terremoto del 2016 e per lungo tempo avvolta da un’imponente imbracatura, si prepara finalmente a riacquistare la sua piena dignità architettonica e strutturale. Il Comune ha aggiudicato l’appalto per l’intervento di risanamento e miglioramento sismico all’impresa Rinaldi, che ha vinto la gara d’appalto tra sei aziende partecipanti con un’offerta al ribasso, riducendo l’importo da 2,2 milioni a 1,8 milioni di euro. Questo importante intervento restituirà alla torre campanaria e all’intero edificio un’immagine rinnovata e sicura, contribuendo al tempo stesso alla valorizzazione dell’intera piazza del Popolo. La riqualificazione non riguarderà solo l’estetica, ma punterà soprattutto alla messa in sicurezza di una struttura fortemente compromessa dagli eventi sismici. Il cantiere sarà avviato nei prossimi mesi, seguendo i passaggi amministrativi previsti, con l’obiettivo di partire concretamente entro gennaio 2026.

L’intenzione dell’amministrazione è infatti quella di non interferire con le iniziative natalizie che interesseranno anche piazza Arringo. Proprio su questa piazza, infatti, è prevista una riqualificazione con l’utilizzo del travertino bianco, per trasformarla in un nuovo polo attrattivo della città. Il progetto su Palazzo dei Capitani prevede una durata dei lavori di 347 giorni naturali e consecutivi dalla consegna ufficiale. Si tratta di un intervento complesso, che interesserà vari elementi della struttura. Il risanamento riguarderà soprattutto la torre: verranno eliminate le fessurazioni e il degrado dei materiali, dalla cuspide fino alla terrazza sommitale, passando per i merli d’angolo e le celle campanarie. Saranno oggetto di intervento anche i loggiati al primo, secondo e terzo livello. È prevista inoltre la cerchiatura del primo piano, con l’inserimento di nuove aperture, e la riqualificazione degli impianti, compresi quelli di riscaldamento ed elettrici, su tutti e quattro i piani del palazzo. Il progetto rappresenta una risposta concreta alla comunità, che da anni attende il recupero di uno degli edifici più rappresentativi della città. Un segnale di rinascita che rientra in un più ampio piano di trasformazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale, decisa a restituire piena bellezza e funzionalità al cuore storico della città. Matteo Porfiri