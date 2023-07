Torrente Valgo, argini al limite: "Ormai una giungla di sterpaglie"

A Colli del Tronto protestano i cittadini per gli argini dimenticati del torrente Vargo, in via Casale inferiore. Una giungla di sterpaglie, che hanno trasformato i luoghi in una ‘foresta’. Come ogni anno, torna la polemica sulla situazione degli argini, dove proliferano erbe alte più di un metro, rovi e canne alte più delle case vicine, che danno ottimo asilo ad animali selvatici: bisce, ratti, provocando notevoli disagi per le case vicine. "Il torrente – dichiarano i residenti – è un immondezzaio, stracolmo di erbacce alte più di un metro, dove proliferano animali e insetti. C’è preoccupazione anche per un eventuale incendio, viste le alte temperature del momento e visto che il torrente corre quasi a ridosso delle nostre case". La pulizia delle sponde e dell’alveo del torrente è di competenza del Consorzio di Bonifica Marche, il sindaco Andrea Cardilli sottolinea che l’ente è stato sollecitato più volte, ma che a tutt’oggi nessun intervento è stato fatto. "Ho formulato tre diffide – sottolinea il sindaco – spero si sbrighino a pulire". Tutti i residenti sperano che chi di competenza assuma provvedimenti urgenti per restituire dignità all’area, ma soprattutto metta in sicurezza i luoghi, visto anche l’aumento delle temperature di questi giorni. "Quei canneti – proseguono i residenti – hanno devastato il torrente, l’acqua non fluisce più bene e temiamo in caso di intense piogge anche un’esondazione, i canneti hanno raggiunto dimensioni notevoli".

Maria Grazia Lappa