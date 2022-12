Tortelli di anatra con brodo di rosamarino

Per primo piatto in questo menù speciale di Capodanno ci sono i tortelli di anatra con brodo di rosmarino dello chef Enrico Mazzaroni de Il Tiglio. "E’ un piatto che al Tiglio proponiamo spesso – ha ammesso lo Chef Enrico Mazzaroni fresco vincitore della prima Stella Michelin nel Piceno – e che risulta molto gustoso e ideale per il cenone di Capodanno".

Procedimento: impastare la sfoglia e lasciare riposare in frigo almeno un ora nel frattempo preparare il ragù con il quale farciremo il tortello. Tritare a coltello finemente la polpa, far rosolare in olio evo la brounoise di sedano, carota e cipolla (consiste nel tagliarle prima a julienne e poi a cubetti di uno spessore che va da 1 a 3 mm), versare la carne insaporire con le erbe aromatiche finemente tritate e aggiungere il vino, lasciare sfumare e versare tutti gli altri ingredienti mescolando di tanto in tanto per circa un ora. Preparare un brodo classico di anatra con gli eventuali scarti della polpa e con le ossa, ma senza adori, chiarificarlo e lasciarne da parte la metà, il resto dopo averlo portato a 65° immergervi gli aghi di rosmarino e lasciarli in infusione una notte, filtrare e tenere a caldo. Con il ragù raffreddato comporre i tortelli secondo la forma desiderata. Cuocere i tortelli nel brodo rimasto, ripassarli in padella con una piccolissima noce di burro disporli sul piatto e versarci sopra il brodo di rosmarino.