"Totale incertezza e costi in aumento"

E le preoccupazioni riguardano un po’ tutti i settori come ha confermato la signora Doriana Marini titolare della ‘Dienpi Srl’, azienda sambenedettese leader nella realizzazione di accessori per abbigliamento e calzature.

Marini, i rincari delle bollette di luce e gas vanno ad inficiare su un settore come quello calzaturiero già in difficoltà?

"La chiusura dei bilanci ha confermato numerosi cali di fatturato tra gli addetti ai lavori, variabili dal 10% al 50%, in continuità con il crollo che, da fine 2022 ad oggi, ha messo a dura prova il nostro settore. La moda Made in Piceno ha registrato un calo di 70 aziende (da 1.931 a 1.861) nel confronto tra i dati del 31 dicembre 2023 e quelli aggiornati al 30 settembre 2024, con un -3,6% fatto registrare in soli 9 mesi. Diminuisce anche il numero di addetti coinvolti, con -52 dipendenti, in un trend che coinvolge senza eccezioni l’intero panorama regionale tra tessile, abbigliamento, pelli e calzature. Nelle Marche, il numero di imprese è diminuito di quasi 700 unità (dalle 16.754 di fine 2023 alle 16.077 di poche settimane fa), con la sensazione che, con ben poche prospettive all’orizzonte, la situazione possa peggiorare ulteriormente".

Quali sono i problemi maggiori?

"La difficoltà nel fissare i prezzi dei prodotti in modo da sostenere i costi di produzione, dati i costanti aumenti in bolletta a cui assistiamo ormai da diversi mesi. La nostra azienda, come tante altre, ha già investito sul fotovoltaico e intende continuare a farlo con il sostegno delle istituzioni, ma un iter burocratico caratterizzato da continue lungaggini costringe spesso noi imprenditori a muoverci da soli, brancolando nel buio. Nel frattempo, però, continuano ad arrivare bollette sempre più salate, in un clima di incertezza generale che di fatto ostacola ogni sorta di programmazione".

Valerio Rosa