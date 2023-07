Touchtennis in piazza Kursaal

Piazza Kursaal ha ospitato la prima dimostrazione di ’Touchtennis’. Il nuovo sport si sta facendo strada poiché facile e divertente da giocare su tutte le superfici. Si pratica su un campo simile a quello da tennis, ma di dimensioni ridotte (12x6 metri): si utilizza una pallina di gomma brevettata, una racchetta da 21 pollici e una rete auto–montante. Il circolo tennis Beretti del presidente Carboni è l’unico della provincia di Ascoli ad essere affiliato a questa disciplina. L’evento in piazza Kursaal è stato reso possibile grazie alla collaborazione del consigliere delegato allo sport Giannetti. Decine di appassionati hanno provato a cimentarsi in questo nuovo sport assistiti dai maestri di touchtennis Rossi e Cacchiò che, insieme al cofondatore di Touchtennis Italy Tony Galli, hanno guidato i partecipanti: "La giornata di touchtennis è stata un successo e rappresenta un’opportunità unica per la città".