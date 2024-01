Tour de force Atletico Ascoli:: "Ma adesso pensiamo al Termoli"

Settimana impegnativa quella che si apre oggi per l’Atletico Ascoli. Al campo ‘Don Mauro Bartolini’ arriverà questo pomeriggio il Termoli per uno scontro salvezza assolutamente da non perdere. Mercoledì poi ci sarà il recupero del match sospeso a Chieti per l’infortunio dell’arbitro (si riprenderà dal 19’pt sullo 0-0) e poi domenica altra trasferta delicatissima sul campo della capolista Campobasso di mister Rosario Pergolizzi. "Pensiamo ad una gara alla volta – ha ammesso il tecnico dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini – Contro il Termoli di fatto sarà la prima partita di questo 2024, anche se nei primi 20 minuti a Chieti la squadra aveva fatto vedere di essere in forma. Siamo pronti per giocare questa partita, dopo lo stop improvviso di Chieti avevamo una gran voglia di tornare in campo. Ho la fortuna di avere a disposizione una rosa che non si risparmia durante la settimana, tutti i ragazzi si allenano con grande determinazione ed intensità e per questo ho piena fiducia in ognuno di loro. Per noi avere una rosa in cui tutti potranno ritagliarsi il loro spazio ed essere sia protagonisti e sia funzionali a livello collettivo sarà di certo un vantaggio per il girone di ritorno. Arriva un Termoli che vuole vendicare la sconfitta con la Vigor Senigallia ma soprattutto che non vuole perdere terreno da chi ha davanti – ha proseguito Seccardini – La classifica attuale del Termoli non deve ingannarci perché, oltre ad essere una squadra esperta e con giocatori di un certo spessore tecnico, nelle ultime gare hanno giocato ad armi pari contro avversari che navigano nelle zone alte di classifica come Vigor Senigallia, Campobasso e L’Aquila. Dovremmo essere attenti e concentrati per tutto l’arco della gara perché ogni singolo episodio ed ogni singolo pallone potrà essere determinante ai fini del risultato finale. In questo campionato spesso il girone di ritorno è stato totalmente diverso dall’andata. Quindi come abbiamo fatto fino ad oggi dobbiamo pensare di partita in partita, conosciamo le difficoltà di questo girone e sappiamo che in ogni settimana può accadere di tutto. Di certo dovremmo continuare a lavorare con questa costanza e con questo spirito, solo in questo modo possiamo pensare di raggiungere degli obiettivi a breve e lungo termine. Inoltre – ha concluso l’allenatore bianconero – sarà di grande importanza continuare ad acquisire una maggiore lucidità, un aspetto determinante in un campionato dove molto spesso regna l’equilibrio nei 90 minuti".

Valerio Rosa