Tour de force Samb: tre partite in otto giorni

Tre partite in una settimana. Inizia con la gara interna con il Carpi un ciclo di incontri estremamente impegnativo per la Samb. Dopo la formazione emiliana, i rossoblù martedì prossimo saranno di scena a Perugia mentre il sabato successivo 27 settembre ecco al Riviera la Juventus Next Gen. Palladini, quindi, è chiamato a studiare bene tutto. Sia sotto il profilo tecnico tattico ma soprattutto per quanto riguarda l’aspetto squisitamente fisico. E l’attenzione dello staff tecnico è rivolta ad Amadou Konatè e Alessio Zini. I due rossoblù hanno saltato la trasferta di Piancastagnaio e con ogni probabilità non verranno rischiati contro il Carpi. Ci sono ancora due allenamenti che serviranno a Palladini per sciogliere ogni dubbio. Il primo obiettivo della Samb è quello di tornare alla vittoria con il Carpi. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta di Terni e vorranno tornare a casa con un risultato positivo. Allo stesso tempo la Samb ha come obiettivo i tre punti e soprattutto riscattare l’ultima sconfitta casalinga con il Forlì che ha lasciato in tutti grande amaro in bocca. Con ogni provabilità Alessandro Zoboletti, l’ex di turno, verrà confermato sull’out destro difensivo dopo la buona prestazione di Piancastagnaio. Nei primi mesi della passata stagione il giovane laterale sambenedettese ha militato nel Carpi, senza, però, entrare mai sul terreno di gioco. Da lì la decisione di tornare alla Samb dove si è ritagliato uno spazio fondamentale nella vittoria del campionato. Sabato scorso ecco l’esordio tra i prof dove Zoboletti ha confermato anche notevoli progressi sotto il profilo tecnico. Insomma un elemento su cui Palladini può contare per il futuro. Per la sostituzione di Konatè in ballottaggio ci sono Martins e Marranzino. L’ex Monza ancora non si è ancora integrato negli schemi tattici della Samb ed a Piancastagnaio è stato autore di una prestazione insufficiente. Ma solo giocando potrà amalgamarsi con il resto della squadra.

Un discorso a parte merita Alessandro Sbaffo. L’impiego a spizzichi e bocconi del Re Leone non agevola il suo completo recupero. La domanda che la Samb si deve porre è questa: ma Sbaffo serve a questa squadra? Se la risposta è positiva, allora, ecco che il numero dieci rossoblù deve avere un minutaggio maggiore in campo. Vederlo cioè all’opera sin dall’inizio. La società e lo staff tecnico, poi, alla luce delle sue prestazioni, potranno trarre le dovute conclusioni e decidere anche sul suo futuro. Ci saranno anche da valutare le condizioni fisiche di Dalmazzi e Pezzola alle prese con affaticamenti muscolari in via di smaltimento. Out anche Napolitano per un malanno muscolare. Questo pomeriggio la Samb si allenerà al Riviera delle Palme a porte chiuse e lo farà anche domani per la seduta di rifinitura.

Benedetto Marinangeli