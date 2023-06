Tra arte e cibo Riecco il Rural fest

Appignano, si è aperta la seconda edizione del Rural art festival, il festival che unisce arte e cibo organizzato dal Comune fra le attività del progetto Ruritage del programma Horizion2020. La particolarità del festival sta nel fatto che le aziende agricole aprono le loro porte ospitando spettacoli di teatro e musica, e facendo degustare i loro prodotti e quelli di altre aziende partner del progetto. Il 3 giugno la Cantina Biologica di Sesì ha registrato il pienone, ad animare la serata, Filippo Dr Panìco, scrittore e cantautore che con il suo spettacolo comico e poetico è riuscito a far divertire le 170 persone presenti. Il prossimo appuntamento è per oggi alle 19, nell’agriturismo Il Gigante, per lo spettacolo di Cesare Catà_’Fate Caprine Cavalieri Erranti’.