Tra arte, memoria e visione. Casa Elenère accende la luce sulla gioielleria delle cento torri

Ieri sera, in una chiesa sconsacrata nel cuore di Ascoli, è nato qualcosa di unico: Casa Elenère. Non solo un atelier, ma un tempio contemporaneo dove la gioielleria diventa linguaggio identitario, riflessione estetica e rinascita artigianale. L’evento inaugurale ha emozionato e stupito, trasformando l’antico Seminario Vescovile di Palazzo Morelli in una scenografia viva, fatta di luce, silenzi e preziosi che raccontano storie. Un debutto che ha saputo fondere la spiritualità del luogo con la visione innovativa di un brand destinato a segnare il panorama della gioielleria italiana. Nato da un’idea di Eleonora Boccalatte – designer e terza generazione della storica famiglia di gioiellieri Leonori – insieme al marito Simone Mariani, esperto di gemmologia ed imprenditore, Elenère si presenta come molto più di un brand: è un manifesto culturale.

"Volevamo creare un luogo in cui il gioiello fosse voce dell’identità e non solo ornamento. Un luogo dove sentirsi parte di qualcosa che ha radici profonde, ma guarda avanti", ha dichiarato Mariani. Sfilate emozionanti, installazioni luminose e presenze internazionali hanno scandito una serata intensa e poetica. Le collezioni Anime, Deliciosa, Poesie e la nuovissima Autentica hanno preso forma tra i passi lenti delle modelle, in perfetta armonia con le creazioni di Lisa Von Tang e le calzature LeSilla. La visione estetica di Elenère ruota attorno a un segno forte: il quadrilobo, elemento architettonico medievale reinterpretato come simbolo di bellezza, grazia e protezione.

"Il nostro è un linguaggio che nasce da forme pure e antiche, che oggi risuonano come messaggi di forza e delicatezza insieme", ha spiegato Eleonora Boccalatte. "Parlo alle donne con la mia gioielleria, immaginandola come una seconda pelle capace di raccontare chi sono". La serata ha visto una partecipazione d’eccezione: buyer internazionali, giornalisti di settore, imprenditori e volti noti del panorama creativo, tra cui la dj e fashion icon Catherine Poulain, la "Diamond Girl" Tracey Ellison, la trend forecaster Paola De Luca, e la stilista asiatica Lisa Von Tang, le cui creazioni hanno danzato in perfetta sintonia con le architetture gioiello di Elenère. A impreziosire ulteriormente l’evento, la presenza delle istituzioni: il senatore Guido Castelli, l’assessore regionale Andrea Antonini, il presidente del Bim Luigi Contisciani, il presidente di Confindustria Ascoli Piceno Simone Ferraioli, insieme a numerosi imprenditori del territorio.

Il valore dell’apertura non è solo simbolico: con Casa Elenère, Ascoli Piceno rinnova la propria vocazione storica di polo orafico. Una tradizione che affonda le radici nel Quattrocento, quando la città si affermava per l’originalità stilistica delle sue botteghe, indipendenti dalle influenze di Siena o Venezia, e raggiungeva l’apice con maestri del calibro di Pietro Vannini. Oggi, a distanza di secoli, Casa Elenère si fa interprete di quell’eredità, restituendole slancio attraverso un progetto imprenditoriale raffinato, colto e internazionale. "È il momento di riportare Ascoli Piceno al centro della mappa della gioielleria d’eccellenza", ha affermato la Boccalatte. "Crediamo in una rinascita che parte dalla bellezza, dal fare bene e dal raccontare storie che durano nel tempo".

Valerio Rosa