Tra auto e asfalto Santa Maria Intervineas: parcheggiano anche sulla soglia della chiesa

Un’unica, enorme distesa di auto nel cuore del centro storico, in uno degli angoli più suggestivi della città. La chiesa di Santa Maria Intervineas circondata da macchine parcheggiate fin sulla sua antica soglia, con i turisti che si guardano intorno basiti e cercano di fotografare uno dei tesori di tutta Ascoli, forse antecedente all’anno Mille.

In questi giorni di caldo estremo poi, la situazione si è fatta insopportabile: se da un lato è vero che i lavori sono terminati e lo spiazzo è stato riconsegnato ai cittadini, dall’altro è forse stato un po’ miope pensare a un rifacimento di pietra scura, che attira i raggi del sole, senza pensare a un elemento di arredo che potesse fare ombra a chi inavvertitamente si arrischia a passare tra la giunga di auto. Il calore che sale dalla pavimentazione è spaventoso, ed elementi come alberi, cespugli, aiuole oggi farebbero una enorme differenza.

Ad aggiungere caldo al caldo poi, c’è anche lo sbocco dell’aria condizionata di una delle attività commericiali che si affacciano sulla piazza, che durante tutta la giornata emette un potente soffio di aria bollente.

Del resto anche in corso Trento e Trieste non esiste nessun tipo di riparo, elemento verde, albero che possa permettere di attraversare una delle vie più importanti della città senza essere surriscaldati dalla pavimentazione, anche qui, molto scura. E pensare che oggi la piantumazione di alberi nelle città è vista come elemento essenziale per l’adattamento alla crisi climatica in atto. Resta comunque lo sconcerto nel vedere il disprezzo di alcuni cittadini nei confronti delle bellezze locali. Chi va a fare la spesa, chi si ferma in una della attività della zona, chi semplicemente lascia la macchina e se ne va in giro per il centro, senza neanche chiedersi se sia civile parcheggiare sulla soglia di una chiesa. Il fatto che questa sia chiusa è poi grave: bisognerebbe davvero ingegnarsi per lasciarla aperta ai visitatori almeno qualche ora al giorno. Auto permettendo.

Eleonora Grossi