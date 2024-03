Tra Azzurra Colli e Montegranaro gara tattica e un punto a testa

azzurra colli

0

montegranaro

0

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Spadoni, Acciarri, Aliffi, Gabrielli (39st Amante), Filipponi, Petrucci (42st Crementi), Rossi (47st Albanesi), Filiaggi (47st Del Marro), Romanazzo (1’st Gesuè), Canestrelli. A disposizione: Tirelli, Sosi, Cancrini, Dacosta. Allenatore: Morelli.

MONTEGRANARO: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi (23’st Morales), Zaffagnini, Kukic, Perpepaj (32’st Radojicic), Cicconetti (26’st Rozzi), Marilungo, Tissone F., Lattanzi (29’st Malavolta). A disp. Mallozzi, Pagliarini, Capodaglio, Malavolta, Morales, Valentini. All.: Marinelli.

Arbitro: Lorenzo Ferroni di Fermo

Finisce a reti bianche la sfida al comunale di Colle Vaccaro. L’Atletico Azzurra Colli, ultimo in classifica aveva bisogno di punti per cercare la clamorosa rimonta ed agguantare almeno il penultimo posto che le permetterebbe di disputare i playout. Il Montegranaro, quarto in graduatoria, voleva la vittoria. E così ne è uscita una gara molto tattica. Nel finale l’Azzurra Colli, ha provato anche il colpaccio prima con Filipponi poi con lo stesso Aliffi ma senza fortuna. Unico brivido il calcio di rigore decretato al 90° dall’arbitro Ferroni per un dubbio intervento falloso di Aliffi in area che ha scatenato le proteste dei locali. Radojicic entrato alla mezz’ora della ripresa ha però messo tutti d’accordo calciando il tiro dagli undici metri isulla traversa. Da sottolineare infine la decisione del vice allenatore Manuel Fioravanti, di lasciare lo staff tecnico dell’Azzurra Colli: "Una scelta per il bene collettivo – ha detto Fioravanti – La squadra ha sempre bisogno di sentire una sola voce e in questo momento non possiamo avere confusione di ruoli. Dopo dieci anni di lavoro verrò alle partite da tifoso e spero solo di raggiungere la salvezza".

Valerio Rosa