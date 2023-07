Tra caldo, febbri, vomito e virus "Pronto soccorso preparato a tutto"

Grande lavoro nei Pronto soccorso del Piceno, con un numero di accessi sicuramente più alto in quello dell’ospedale di San Benedetto dove alla popolazione residente si aggiunge quella in villeggiatura, a causa della prolungata ondata di caldo che sta investendo anche la provincia di Ascoli. Dall’ipotensione all’astenia fino, soprattutto nelle persone anziane, alle complicanze dovute alle alte temperature come infezione delle vie urinarie e difficoltà respiratorie, in una settimana nel Pronto soccorso della riviera si superano i 700 accessi. Numeri inferiori, ma comunque più alti rispetto alla norma, si registrano anche nel Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ dove sono aumentati gli accessi per patologie legate al caldo, come colpi di calore, febbri, vomito, dissenteria, ma anche infezioni gastrointestinali, delle vie urinarie e coliche renali.

L’unità operativa complessa diretta da Giuseppina Petrelli, insieme al Pronto soccorso di Ancona, fanno parte dell’Osservatorio nazionale della Società italiana di medicina d’emergenza urgenza. Quest’ultimo ha condotto una rilevazione sulle diagnosi di uscita dalla quale emerge che quelle classificate come ‘colpo di calore’ rappresentano il 4% del totale degli accessi di Pronto Soccorso. "Con questa ondata di caldo – dice la Petrelli, primario di Pronto soccorso e Murg di San Benedetto – abbiamo predisposto il codice calore come era stato suggerito dal Ministero della salute e dall’assessorato alla sanità della Regione. Abbiamo fatto un protocollo interno con cui distinguiamo il paziente con un vero e proprio colpo di calore, a cui viene assegnato il codice rosso o arancione, ovvero ipotesi, con temperatura molto elevata, in stato confusionale, da quelli a cui vengono assegnati codici minori, ovvero con semplici disidratazioni o che manifestano il peggioramento di altre patologie come quelle cardiologiche, ma anche difficoltà respiratorie e infezioni alle vie urinarie. Come Pronto soccorso – continua il primario – facciamo parte dell’Osservatorio della Simeu e quindi abbiamo fatto una registrazione dei nostri dati che sono in linea con quelli del centro Italia. Naturalmente c’è stato un incremento con il caldo, ma avendo gestito il Covid siamo ormai ben organizzati. Se il paziente è veramente grave con il colpo di calore è comunque un codice rosso che non ha attesa, se è codice arancione abbiamo predisposto una sala refrigerata dove l’infermiere si comporta per quel tipo di codice. D’estate il Pronto soccorso di San Benedetto arriva anche a 140 accessi al giorno, ma sta funzionando bene il terzo ambulatorio dei codici minori con medici neolaureati, così come l’aiuto che ci viene dato dai colleghi degli altri reparti per la notte e gestire i pazienti in medicina d’urgenza".

Lorenza Cappelli