Tra connessioni e inganni: l’intreccio tra intelligenza artificiale e fake news

I social media, l’intelligenza artificiale (IA) e le fake news sono fenomeni interconnessi che stanno indubbiamente trasformando la società contemporanea. I social permettono di condividere pensieri con incredibili possibilità di connessione e accesso alle informazioni, ma creano un’enorme distanza sociale nel mondo reale spingendo alla solitudine, a preferire lo scudo dello schermo alla comunicazione faccia a faccia. Se da una parte le piattaforme ci aprono a scambi culturali e discussioni globali, esse possono portare a furto di dati, dipendenza, cyberbullismo e diffusione delle fake news: su internet puoi trovare tutto e il contrario di tutto. L’altra tecnologia dirimente è l’IA. Inganna o è un aiuto straordinario? I catastrofisti prevedono perdite di posti di lavoro, con automatizzazione di compiti eseguiti in precedenza da umani. Per contro, molti ne intravedono numerosi vantaggi: efficienza e velocità nell’elaborazione delle informazioni, miglioramento della qualità della ricerca scientifica, della medicina e produzione industriale, impiego minimo di tempo, spazio, risorse e personalizzazione dei servizi. Resta un dubbio: stiamo crescendo con l’intero scibile umano in tasca, saremo in grado di usare tutto questo enorme sapere al servizio dell’umanità e della creatività o ci lasceremo sopraffare dalla pigrizia riproponendo il grigiore di argomentazioni artificiali?