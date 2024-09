Tra divertimento e amicizia. Dalla Finlandia a Monterocco: i mondiali del lancio dello stivale

E’ stata una giornata di grande divertimento e di straordinaria amicizia quella vissuta al campo di Monterocco in occasione del doppio appuntamento con i Campionati Mondiali del Lancio dello Stivale. Una specialità tipica finlandese arrivata in Italia nel 2005 grazie al campione Jorma Rajakannas e diventata nel tempo una disciplina sportiva molto seguita. Ieri mattina si sono svolti i campionati riservati ai ragazzi Juniores e quelli riservati ai Seniores. Oggi il programma proseguirà con l’assegnazione delle medaglie iridate. Già da qualche giorno sono arrivati in città una trentina di lanciatori finlandesi, pronti a rappresentare una delle nazioni presenti alle gare. Ieri mattina c’è stato il saluto dell’assessore Gianni Silvestri, quello dell’ex Presidente provinciale del Coni, il Maestro dello Sport Armando De Vincentiis olimpionico di lancio del disco e infine proprio quello di Jorma Rajakannas che ha ricordato come in questi 19 anni il lancio dello stivale sia diventato molto praticato anche in Italia. A seguire c’è stata un’esibizione degli sbandieratori e musici del sestiere di Porta Maggiore alla presenza dei membri dell’Ibta, la Federazione Internazionale del Lancio dello Stivale. Le categorie (maschili e femminili) divise per età sono partite dai 4 anni fino ad arrivare ad oltre 75 anni con le iscrizioni, quindi, aperte a tutti.

Dimensioni e peso dello stivale sono stabiliti da criteri validi in tutto il mondo: per gli uomini deve essere una misura 43 e pesare 950 grammi, per le donne, giustamente, una misura 38 del peso di 650 grammi. Lo stivale deve per forza essere destro. Sino ad ora il lancio più lungo nella specialità maschile misura 47 metri. Oggi a partire dalle ore 9 sempre al campo di Monterocco saranno una trentina invece i lanciatori iscritti per la categoria Assoluti Maschili, una delle più numerose, poi toccherà ai femminili e nel pomeriggio dalle 14 alle squadre nazionali. Alle 17 sono previste le premiazioni dei vincitori. "Lo stivale da lancio – ha spiegato la signora Pirjo Reinikainen finlandese che vive ad Ascoli ormai da anni – è uno stivale che ha un peso controllato ed ha il marchio dell’International BootThrowing Association associazione internazionale con sede ad Helsinki, attualmente presieduta dalla neozelandese Elizabeth Mortland. Tornando allo stivale: si lancia con una presa ben precisa che va fatta su un settore marcato. Ciò che conta, ai fini della gara, è ovviamente la lunghezza del lancio. Quest’ultimo può essere effettuato sia prendendo una ricorsa sia da fermo. Oppure si può lanciare facendo una rotazione, come i discoboli. A nome dell’associazione ‘Piceni nel Mondo’ – ha proseguito – voglio ringraziare di cuore tutti quelli che stanno partecipando alle gare: gli atleti, gli esordienti ed anche chi sta venendo solo a vedere per cuoriosità e magari si appassionerà a questa disciplina sportiva. I ringraziamenti vanno anche ovviamente al Comune di Ascoli Piceno per il continuo supporto".

Valerio Rosa