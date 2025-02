Tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ adesso c’è pure Ripatransone

Giornata di festa ieri a Ripatransone, città che ha ricevuto ufficialmente la Bandiera e la certificazione d’ingresso nel club dei ‘Borghi più belli d’Italia’. La manifestazione si è svolta nel Teatro ‘Luigi Mercantini’ alla presenza di numerosi sindaci dei comuni che fanno parte della rete dei ‘Borghi più belli d’Italia’ presenti nella regione Marche.

La giornata si aperta poco dopo le 10 con l’assemblea dei Borghi più belli d’Italia nelle Marche, riservata esclusivamente ai rappresentati dei comuni soci. A seguire vi è stata la cerimonia di consegna della Bandiera alla presenza del presidente del sodalizio nazionale Fiorello Primi, del coordinatore del comitato tecnico scientifico Amato Mercuri e del presidente dei Borghi più belli d’Italia delle Marche Cristiana Nardi.

Un riconoscimento fondamentale per Ripatransone, confermandone il valore storico e architettonico e offrendo nuove opportunità di crescita per il comparto turistico. Al termine vi sono stati gli interventi istituzionali sul tema: ‘Il valore del marchio dei Borghi più belli d’Italia per il comparto turistico’. Gli interventi sono stati moderati dal giornalista da Maurizio Socci.

"L’assegnazione della Bandiera dei Borghi più Belli d’Italia a Ripatransone è un traguardo di grande prestigio che premia la nostra storia, il patrimonio e l’identità del borgo – ha affermato il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenzi – Questo riconoscimento ci spinge a rafforzare il nostro impegno nella tutela e valorizzazione del territorio, promuovendo il turismo e la cultura come motori di crescita sostenibile e di sviluppo per la comunità".

All’incontro hanno preso parte anche l’assessore regionale alla cultura Chiara Biondi, il vice presidente Bandiera Arancione Giuliano Ciabocco, poi Andrea Agostini, Gino Sabatini, Franco Massi, Luigi Contisciani e Simone Capecci.

Marcello Iezzi