Tra i sindaci più amati Fioravanti secondo in Italia

Con una percentuale del +5,2% rispetto al giorno delle elezioni, il sindaco Marco Fioravanti sale sul secondo gradino più alto del podio anche dell’edizione 2023 del Governance Poll, la tradizionale rilevazione del consenso degli amministratori locali de ‘Il Sole 24 Ore’. Una conferma, dunque, visto che anche in occasione dell’edizione 2022 si classificò secondo scalando un posto rispetto al 2021 quando invece risultò terzo. Insomma, da tre anni sul podio e ora in testa ai primi cittadini del centrodestra con il 64,5% di gradimento (lo distanzia dal primo classificato Giuseppe Sala, sindaco di Milano, solo lo 0,5%), ovvero la quota di cittadini che danno una risposta positiva all’ipotesi di tornare a votarlo in caso di elezioni amministrative, Fioravanti commenta con soddisfazione questo risultato che premia, sicuramente, anche il fatto di essere un sindaco molto vicino ai propri concittadini. "Non me lo aspettavo – dice Fioravanti –, anche se speravo in un buon posizionamento, visti gli ottimi risultati già ottenuti in questa classifica fin dal mio insediamento: 8° nel 2020, 3° nel 2021 e 2° lo scorso anno. Non è certamente un risultato di poco conto essere sempre stato nella top ten e, per tre anni consecutivi, addirittura sul podio dei sindaci più apprezzati d’Italia: si tratta di un risultato importante, che fa ovviamente piacere e mi rende orgoglioso".

Secondo Fioravanti a premiarlo è stato "il rapporto leale, sincero, chiaro e trasparente con i cittadini, oltre che ovviamente il grande lavoro portato avanti come amministrazione. Credo che uno degli aspetti più apprezzati sia stato l’aver abbattuto – dice ancora – quei muri che troppo spesso dividono chi governa da chi è governato, quando invece ho sempre pensato, dimostrandolo con i fatti, quanto sia importante il rapporto diretto con tutta la popolazione. La classifica è un termometro, ci fa capire che stiamo lavorando bene e che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Ora, però, è fondamentale non tirare i remi in barca: dobbiamo continuare a lavorare con passione e dedizione, perché l’obiettivo più importante da raggiungere è quello di restituire agli ascolani una città migliore di quella che ci è stata temporaneamente consegnata". E conclude dicendo: "Spero di aver ripagato la fiducia che i cittadini ci hanno concesso e sono convinto che, se lo vorranno nuovamente, potremo crescere ancor di più nei prossimi anni".

Lorenza Cappelli