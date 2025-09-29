Tra l’Annunziata e la Piazzarola caduti 46 millimetri di pioggia in un’ora

E’ stata una mattinata di lavoro, ieri, per sistemare le attività e renderle di nuovo accessibili alla clientela, ma anche per la conta dei danni causati sabato sera dal nubifragio che si è abbattuto in particolare su Ascoli, Folignano e Maltignano con una violenza impressionante. Gran lavoro per i vigili del fuoco di Ascoli e Arquata. Diversi gli alberi spezzati o completamente abbattuti che oltre a bloccare la circolazione, in due casi, in via Cola d’Amatrice e via Torricella, hanno colpito le macchine parcheggiate nella zona sottostante. In via della Palude, frazione Campolungo, un’auto è rimasta bloccata da circa un metro d’acqua. I pompieri giunti sul posto hanno trainato fuori la macchina, che aveva portiere e finestrini bloccati e che dunque avevano limitato il flusso d’acqua all’interno, per poi trarre in salvo gli occupanti, una mamma con il suo bimbo. A Piane di Morro, frazione dì Folignano, un fulmine caduto su delle rotoballe, circa 250, ne ha causato l’incendio che ha tenuto impegnati i pompieri per tutta la notte ed è tuttora in corso.

Intervento anche in piazza del Popolo per rimuovere ombrelloni ed arredi delle attività commerciali divelti dal vento e dalla pioggia che costituivano pericolo per i passanti. Si è provveduto anche a rimuovere segnali stradali, cartelloni pubblicitari, tende parasole, staccatesi in parte da balconi e da negozi e pannelli per le affissioni elettorali divelti, che rappresentavano rischio per la circolazione veicolare e pedonale.

Le stazioni meteo ufficiali di Brecciarolo e Mozzano hanno registrato in 30 minuti, a cavallo delle ore 20, rispettivamente 14 e 13 millimetri di precipitazioni. A Campo Parignano 22,5 millimetri; tra l’Annunziata e la Piazzarola, fra le 19 e le 20 sono caduti addirittura 46 millimetri di acqua. Numeri che danno la dimensione del nubifragio.

p. erc.