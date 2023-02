’Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’ al forte Malatesta

‘Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere’: questo il nome della mostra che, dal 4 marzo al 4 giugno, sarà allestita al Forte Malatesta. A cura di Stefano Papetti, Cristina Peroni, Aurora Alberti e Cristiano Massari, in collaborazione con ‘Ascoli Musei’ (rappresentato dalle cooperative Integra e Il Picchio), si tratta di una grande mostra collettiva che vuole restituire alla città una parte importante della propria storia e della propria memoria legate a un edificio monumentale che oggi è destinato principalmente alle esposizioni di arte contemporanea, ma che fino a quaranta anni fa era un carcere. ‘ì"Tutti conoscono oggi il Forte Malatesta come sede di esposizioni di arte contemporanea – dice il sindaco Fioravanti -, ma con questa mostra si andrà a ripercorrere quello che l’edificio ha rappresentato negli anni passati. Dopo essere stato, in epoca preromana e romana, un baluardo che sbarrava l’accesso al ponte, e dopo una serie di successive distruzioni e ricostruzioni, il Forte è stato restaurato nel 1828 e utilizzato fino al 1980 come carcere giudiziario. La mostra permetterà di ripercorrere proprio quest’ultimo periodo, facendo rivivere le atmosfere e le condizioni dei carcerati attraverso testimonianze fotografiche e esperienze immersive". La mostra nasce dall’unica testimonianza fotografica del Forte Malatesta immediatamente successiva all’abbandono della struttura dopo il trasferimento, nel 1980, del carcere all’attuale casa circondariale a Marino del Tronto. "Si tratta – continua Papetti – di un’occasione straordinaria per conoscere, attraverso le fotografie realizzate da Paolo Raimondi, quali fossero le condizioni di vita all’interno del carcere negli ultimi trenta anni. Il percorso espositivo consentirà di scoprire le sezioni della struttura delle quali non avremmo avuto alcuna testimonianza, in quanto il successivo restauro ha completamente modificato l’assetto degli ambienti interni".

Lorenza Cappelli