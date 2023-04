Tra sacro e profano, grande festa per San Basso

Alla fine il tempo ha retto e la festa del Patrono di Cupra Marittima, San Basso, è stato un vero successo. Il nuovo comitato per i festeggiamenti del Santo Patrono ha fatto le cose in grande ed i cittadini, ma anche tanta gente delle località limitrofe hanno gradito, con soddisfazione dell’Amministrazione comunale che tanto ha voluto questa svolta. Tanta gente anche alla processione lungo le vie del paese fino al mare, dove si è tenuta la benedizione con la reliquia del Santo e poi il lancio in mare della corona d’allora in ricordo dei caduti. Il corteo, con la partecipazione delle associazioni cittadine, è stato accompagnato dalla banda. Una bella partecipazione anche per la "Marà…tonina" che ha visto in campo oltre 350 partecipanti, molti arrivati da più parte del centro Italia. Decine di persone hanno preso parte anche alla passeggiata lungo la pista ciclo pedonale. Grande partecipazione, in piazza Possenti, dove si sono tenute le esibizioni di danza e di ballo. Alle 17 si è tenuto lo spettacolo teatrale a cura dei ragazzi della Parrocchia al cinema Margherita, apoi sul lungomare vi è stato il brindisi a San Basso ela musica live anni ’80, l’intrattenimento con Angelo Carestia e lo spettacolo pirotecnico.