Tra scuolabus e auto. Largo Petrarca nel caos

Castel di Lama, niente parcheggio davanti alla farmacia comunale di Piattoni durante l’entrata o l’uscita della scuola, neanche sullo stallo riservato ai portatori di handicap. E’ già sorprendente che una farmacia sia all’interno di una scuola, ma la cosa assurda è che in Largo Petrarca, durante l’entrata o l’uscita della scuola, le auto vengono fatte allontanare per dare spazio ai pulmini. Così mentre si è impegnati a comprare le medicine, qualcuno entra in farmacia e chiede di rimuovere l’auto per dare spazio ai pulmini. Ma su largo Petrarca non c’è nessun segnale che vieta l’accesso delle auto in una fascia oraria precisa, tra l’altro vi è disegnato solo uno stallo per diversamente abili, il resto della piazza è tutto libero. La domanda sorge spontanea: chi si reca in farmacia per un servizio, non ha gli stessi diritti di chi va a scuola? Se a questo aggiungiamo che spesso in farmacia vanno persone anziane e con problemi di deambulazione, la cosa diventa ancora più sorprendente se non ridicola e indigna fortemente.

Quanto è accaduto è inverosimile, la persona che era intenda a comprare le medicine ha dovuto, per educazione, sospendere l’operazione e spostare l’auto, impiegando tempo e tra l’altro interrompendo quanto stava dicendo con il farmacista, tutto questo è inaccettabile. Il Comune è tempo che studi una strategia per ripensare Largo Petrarca e garantire almeno due posti auto, più vicini possibili alla farmacia, a servizio di chi per bisogno, anche durante l’uscita o l’entrata della scuola possa comprare le medicine. La farmacia è un servizio pubblico, che per importanza non è secondo a nessuno, qui non si comprano solo medicine, ma è possibile anche sottoporsi ad esami, come il controllo pressorio, se dovesse accadere durante l’arrivo dei pulmini, il paziente esce con il sfigmomanometro in mano per spostare l’auto? Castel di Lama è una cittadina e non può permettersi che importanti servizi vengano lasciati all’improvvisazione.

Maria Grazia Lappa