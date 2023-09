Tra strategie e paure: "Dalla fiction alla realtà?. Nostre olive da difendere"

La vetrina in piazza del Popolo con le Olive Wang, le vere olive all’ascolana, ha provocato una serie di reazioni scomposte. Vedere un negozio cinese di olive all’ascolana con tanto di lampioncino rosso all’esterno e sotto allo storico loggiato a due passi dal Caffè Meletti, ha scatenato un mare di polemiche. Per fortuna si trattava di un set cinematografico per un cortometraggio che parlerà proprio delle olive ascolane. "E’ un film nato sulla scia del successo riscontrato da ‘Ciccio Dop’ – ha confermato Primo Valenti, Presidente del Consorzio di Tutela dell’Oliva ascolana Dop del Piceno – In quel caso si parla di un’azienda di mozzarelle che entra in crisi a causa della concorrenza cinese, pronta a fornire un’ottima mozzarella di bufala alla metà del prezzo del suo caseificio. La prospettiva del fallimento vede inasprire i metodi da imprenditore di Ciccio Dop, fatti di estorsioni, minacce e tangenti. Qui non si parlerà di mozzarelle, ma sarà comunque una storia legata all’avanzata inesorabile dell’imprenditoria estera in Italia che di certo minaccerà i nostri prodotti tipici enologici e gastronomici. Spero – ha proseguito Primo Valenti – che lo ‘spavento’ provocato dal negozio Olive Wang abbia stimolato gli ascolani che devono fare di più per proteggere la nostra oliva all’ascolana. Sono convinto, infatti, che in alcune metropoli italiane esista già uno Wang Olive all’ascolana, e per questo noi dobbiamo evitare che questo fenomeno si allarghi a tal punto da arrivare qui nella nostra città, in piazza del Popolo, nel nostro salotto buono. Da anni il Consorzio di Tutela dell’Oliva ascolana Dop del Piceno sta cercando il modo per regolamentare e tutelare non solo le olive verdi ascolane, ma anche le olive fritte e da friggere. Al momento l’ostacolo maggiore è formato dai titolari del negozi di ‘Pasta all’uovo’ che sono contrari a qualsiasi tipo di regolamentazione di tutela perché questo naturalmente alzerebbe i prezzi del prodotto, limitandone la vendita. Ma se noi l’oliva all’ascolana la tuteliamo, i prezzi dovranno per forza livellarsi su un certo importo perché la regolamentazione impone l’uso di prodotti di qualità e certificati. Ma questa cosa ancora non riusciamo a farla capire. Io spero – ha concluso Primo Valenti – che la ‘minaccia’ per ora provocatoria di Olive Wang serva ad una profonda riflessione da parte di tutti. Noi, come Consorzio siamo pronti a sederci attorno ad un tavolo e a trattare per il bene di Ascoli e delle nostre olive fritte, uniche nel mondo".

Dello stesso parere anche Zè Migliori, anche lui coinvolto nella registrazione del film: "Sono due giorni che ho la troupe nella Gastronomia di Piazza Arringo – ha ammesso – ma pochi avevano capito che Olive Wang faceva parte della scenografia della fiction. Stamattina è venuta la responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune a lamentarsi per le telefonate minacciose ricevute da chi si lamentava per come si era riusciti a concedere una licenza di vendita di olive ad un cinese. Ma guardate che non è una cosa così improbabile. Credo che tutti noi dobbiamo fare di più – ha concluso Zè Migliori – e tutelare le nostre specialità gastronomiche".

Valerio Rosa