Tra torrioni e cortine, Ripatransone restaura la memoria di pietra

E’ stata pubblicata la graduatoria della Regione Marche riguardante il bando per la concessione di contributi ai Comuni per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche. La città di Ripatransone, classificatasi al terzo posto, ha ricevuto un contributo di 356.730 euro per la sistemazione di due tratti murari: il primo ubicato sulla sommità del Colle di San Nicolò, che era uno dei punti di forza militare dell’intero sistema difensivo, composto da tre tratti di cortina, in parte merlata e da due torrioni rompitratta, ora punto di interesse paesaggistico. Il secondo è collocato a ridosso di via Cellini, composto da un torrione rompitratta e da due tratti di cortina. Sono varie le condizioni di degrado riscontrate, in particolare l’estensione della vegetazione infestante che in alcuni punti impedisce anche una complessiva visione del monumento. Vegetazione che dovrà essere azzerata attraverso un delicato intervento di rimozione degli apparati radicali. Ci sono poi gli interventi che riguardano le apparecchiature murarie di tratti architettonici che dovranno essere sottoposti ad attività di scuci-cuci al fine di risolvere le criticità strutturali determinate dalla creazione di alcune lesioni e da indebolimento particolarmente accentuati anche da tratti murari misti composti da mattoni e ciottolami di fiume.

"Un risultato importante – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini che prevede un importo complessivo dell’opera di 513 mila euro – Ringrazio la giunta regionale, dipartimento infrastrutture e territorio". Nella lista dei comuni ammessi e subito finanziabili c’è anche Grottammare con 111.729 euro per la sistemazione di Porta Marina sul paese alto, che prevede un quadro economico di intervento per 220 mila euro. Tra i comuni, solo ammessi: Massignano (68.000 euro), San Benedetto (61.000), Appignano (53.000), Ascoli (52.000) e Cupra (51.000).

Marcello Iezzi