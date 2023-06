Tra un mese il palio Riunione dei coordinatori

Manca un mese alla Quintana di luglio, dedicata come sempre alla Madonna della Pace, e la macchina organizzativa della rievocazione è in moto. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è concluso il corso di aggiornamento al quale hanno partecipato tutti i coordinatori di corteo, grazie alla supervisione del coreografo Mirko Isopi. Un periodo di formazione, quello a cui hanno preso parte i vari rappresentanti dei sestieri, dei castelli e del gruppo comunale, durante il quale si è riflettuto su come rendere migliore il corteo della Quintana attraverso alcuni accorgimenti. "Abbiamo rivisto tutti i cerimoniali e analizzato anche i video delle Quintane del 2022 – spiega Isopi –. In questo modo, infatti, siamo riusciti a capire cosa è opportuno migliorare per alzare sempre di più l’asticella e non commettere gli errori che invece sono stati fatti nel passato. Prima di ogni cerimoniale, nelle prossime settimane, incontrerà di nuovo i coordinatori di corteo per effettuare dei sopralluoghi nelle vie interessate e rivedere, passo passo, ogni singolo momento, dagli attestamenti agli ordini di sfilata. Ci sarà la massima attenzione per ogni singolo evento, dal saluto alla Madonna della Pace all’offerta dei ceri. Quest’ultima, fra l’altro, si svolgerà proprio nel giorno di Sant’Emidio e ci sarà un grande lavoro da svolgere. Vogliamo limare al minimo gli errori e le perplessità. Siamo pronti e preparati, non vediamo l’ora di scendere in campo – prosegue il coreografo –. Ritengo importante che si svolgano questi incontri di formazione per tutti i miei collaboratori. Colgo anche l’occasione per fare gli auguri a Marco Terrani, maestro di corteo, che si è sposato sabato scorso".

m. p.