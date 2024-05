Tracce archeologiche a Massignano

Un interessante ritrovamento archeologico, secondo alcune fonti i resti di una villa romana, è stato fatto in territorio del comune di Massignano, durante le attività di realizzazione del rifacimento del metanodotto Recanati-Chieti, (tratto Sant’Elpidio-San Benedetto), in comune di Massignano. I reperti venuti alla luce sono, tuttavia, ancora in fase di approfondimento. Snam Rete Gas, da noi contattata, fa sapere che, come regola generale, si attiene a un protocollo rigoroso e, durante le attività di scavo e movimentazione terra, sul luogo è sempre presente almeno un archeologo per la sorveglianza e l’eventuale individuazione di evidenze archeologiche. "Si tratta di professionisti coordinati da un ulteriore archeologo che si interfaccia direttamente e, soprattutto, indipendentemente con i funzionari della Soprintendenza competente, al fine di allineare tutti i soggetti coinvolti, compresa la stessa Snam Rete Gas, sull’avanzamento delle attività – affermano i responsabili di Snam –. È importante evidenziare come la Direzione scientifica, cui fanno capo le attività di approfondimento relative a quanto di volta in volta rinvenuto, sia sempre prerogativa esclusiva della Soprintendenza, la quale indica e prescrive a Snam Rete Gas le azioni necessarie per tali approfondimenti. In particolare, nel caso del rinvenimento di materiali, gli stessi vengono catalogati, messi in sicurezza dagli archeologi e consegnati, appunto, alla Soprintendenza". Per quanto riguarda il rinvenimento di Massignano Snam rete gas, per il momento, mantiene un profilo basso e aggiunge che sono state segnalate delle evidenze archeologiche, successivamente indagate sotto la Direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica dei Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche).

Nella giornata di giovedì scorso si è svolto un nuovo sopralluogo tra Coordinatrice Archeologica delle Marche/Appaltatore Costruzione/Direzione Lavori. "Questo sito non è stato ancora indagato completamente e, pertanto, si proseguirà con lo scavo sino ad esaurimento stratigrafico – aggiungono i vertici di Snam rete gas – Venendo a quanto finora rinvenuto, possiamo al momento segnalare che si tratta, per così dire, di ’evidenze in negativo’, cioè solo di impronte. In ogni caso, il modo operativo più opportuno sarà stabilito al termine dell’indagine e di concerto con la Soprintendenza. Ad oggi, per questo motivo, non abbiamo elementi per esprimerci ulteriormente in tal senso".

Marcello Iezzi