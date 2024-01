Tradizione a Pozza e Umito. Carnevale con gli Zanni

E’ pronta a rivivere, nelle frazioni acquasantane di Pozza e Umito, la tradizione degli Zanni. Il 10 febbraio, infatti, nel sabato di Carnevale, verrà riproposto lo storico corteo con protagonista la maschera caratteristica dei due piccoli borghi del Piceno. Gli Zanni, appunto, con i loro alti copricapi ricoperti di strisce colorate e la spada, detta staiola, che rappresenta le due facce del bene e il male. Lo Zanni era un personaggio del teatro comico dell’antica Roma, in seguito divenuto maschera della commedia dell’arte. Il nome di Zanni, come Zuan, è una versione veneta del nome Gianni, un nome molto diffuso nel contado veneto-lombardo. C’è chi sostiene infatti che i maestri comacini lombardi, arrivati nei paesi intorno ad Ascoli per lavorare il travertino, abbiano importato tale maschera. L’evento del prossimo 10 febbraio è stato presentato ieri, al Comune di Acquasanta, dal sindaco Sante Stangoni, l’assessore al turismo Elisa Ionni, l’assessore al bilancio Stefano Troli e il presidente Luigi Contisciani del Bim Tronto. Ospiti della manifestazione saranno anche i gruppi ‘La compagnia degli Zanni’ di Pescorocchiano e ‘Pulcinella Abruzzo’ di Castiglione Messer Marino. "Si tratta di un evento di grande importanza alla cui crescita stiamo lavorando ininterrottamente da anni – spiega il sindaco Stangoni –. La maschera de ‘Lu Zann’ ha origini antichissime e costituisce motivo di vanto e di orgoglio per tutto il territorio. Accanto agli eventi legati al Carnevale lavoriamo anche allo studio e alla ricerca su questa tradizione che hanno fatto emergere elementi di contatto anche con altre regioni italiane". Il corteo del 10 febbraio partirà alle 14 da Umito e, dopo nove tappe, arriverà a Pozza. Lungo il percorso spazi a balli, canti e degustazioni di prodotti tipici.

Matteo Porfiri