Tradizione e solidarietà, il gruppo di via Ceci dona all’Aido

Tradizione e beneficenza si incontrano. Come ogni anno, infatti, il gruppo di Carnevale di via Ceci si è distinto per un gesto significativo, donando metà della vincita ottenuta all’Aido per scopi benefici. Il gruppo era composto da Daniele Peroni, Alfonso Paoletti, Alfredo Mancini, Andrea Bruni, Andrea Cavucci, Angelo Grando, Antonio Aloisi, Berardo Piccioni, Bernardo Filiaggi, Claudio Mancini, Dario Giganti, Domenico Gentili, Gabriele Cinelli, Giancarlo Mariani, Giovanni Del Moro, Giuseppe Aloisi, Giuseppe Nardi, Guido Giordani, Maurizio Lauretani, Mauro Filiaggi, Roberto Cappelli e Rossano Tarli. Questo appuntamento annuale è diventato un simbolo di amicizia e divertimento, unendo i membri del gruppo in un’iniziativa che va oltre il semplice intrattenimento.

Nell’ultima edizione del Carnevale, il gruppo ha presentato una parodia satirica che ha catturato l’attenzione del pubblico, esplorando le vicende di un condominio. Con un occhio critico sulle complessità burocratiche e le interazioni tra i residenti, gli amici hanno saputo trasformare situazioni quotidiane in momenti di comicità, regalando risate e riflessioni al loro pubblico. Questa tradizione non solo celebra il Carnevale, ma sottolinea anche l’importanza del contributo sociale, dimostrando come l’arte e la solidarietà possano andare di pari passo.

Paolo Cappelli, presidente del gruppo comunale dell’Aido ha ringraziato questo gruppo di vecchi amici per la sensibilità e il contributo ricevuto.

Matteo Porfiri