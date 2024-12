’Tradizioni natalizie del Piceno’: tre incontri per scoprire le radici

La sede del Bim Tronto ha ospitato la conferenza di presentazione dell’iniziativa ’Dal baule di famiglia, un laboratorio di testimonianze di cultura immateriale sulle tradizioni natalizie del Piceno’. A fare gli onori di casa il Presidente Luigi Contisciani, affiancato dalla direttrice del ‘Sistema Museale Piceno’, Concetta Ferrara, dal sindaco di Colli del Tronto, Andrea Cardilli, dal vice-sindaco di Castorano Marika Maoloni, dal sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani e dalla professoressa Gabriella Piccioni del ‘Centro Studi Tradizioni Popolari’. Si tratta di un ciclo di tre incontri che si svolgerà proprio nei comuni interessati e che porterà alla scoperta delle usanze che hanno caratterizzato il Natale nel Piceno. Grazie alla guida di Gabriella Piccioni, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di condivisione e riflessione, dove ognuno potrà portare il proprio contributo. Il primo appuntamento è in programma domenica 15 dicembre alle 17 a Colli del Tronto, nel Museo della Bacologia ‘Celsio Ascenzi, con il tema ’Il tempo dell’attesa. L’Avvento e le tradizioni del Natale contadino’. Si proseguirà a Castorano sabato 28 dicembre alle ore 17, nel Museo Arti e Mestieri della Civiltà Contadina ‘Giacomo Speca’, con il tema ’Rituali e pronostici del Capodanno della civiltà rurale’. E infine si chiuderà a Spinetoli domenica 5 gennaio, nel Museo della civiltà Contadina con ’L’arrivo dei Magi. Alle radici delle tradizioni dell’Epifania’. "Un’occasione speciale per scoprire e riscoprire il patrimonio del nostro territorio piceno" ha dichiarato il presidente Contisciani. Soddisfatta Concetta Ferrara direttrice del Sistema Museale Piceno: "Gli incontri si pongono come un viaggio di scoperta e riscoperta che parte dagli spazi museali per aprirsi al territorio". Chiude la professoressa Piccioni: "Piccoli musei una ricchezza da valorizzare".

Valerio Rosa