Traffico bloccato per la partita "Costretti a fare il giro dell’oca"

"Non si può tenere la circonvallazione chiusa quattro ore, men che meno ora che anche il ponte di San Filippo è fuori uso e chissà per quanto tempo ancora lo sarà". Mentre l’Ascoli sabato pomeriggio batteva il Perugia al Del Duca, in città era palpabile il disappunto per i disagi che l’inibizione al traffico lungo la circonvallazione nord dal bivio per Croce di Tolignano fino alla Gil ai residenti della zona interessata, a chi da Monticelli per arrivare al Del Duca a vedere la partita o, al termine, per tornare a casa, ha dovuto fare un percorso infinitamente più lungo dovendo passare per Marino del Tronto. Questioni di sicurezza sono alla base delle decisioni che di partita in partita vengono prese dalla Questura di Ascoli. Di volta in volta viene deciso come organizzare il servizio coinvolgendo agenti di polizia, carabinieri, polizia locale e polizia penitenziaria. L’Osservatorio aveva indicato Ascoli-Perugia fra le partite a rischio insieme a Venezia-Spal, Brescia-Modena e Bari-Cosenza. Per questo è stato suggerito al Gos di adottare alcune misure tra cui "l’impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore". Generalmente la circonvallazione viene chiusa in concomitanza dell’arrivo dei tifosi ospiti e del deflusso degli stessi, rimanendo percorribile durante la partita. Essendo stavolta 670 i perugini presenti è stato deciso di tenerla chiusa per tutto il tempo, ben 4 ore visto che è stata chiusa intorno alle 15,30 e riaperta solo alle 19,20 quando l’ultimo dei mezzi che trasportavano i perugini ha lasciato il parcheggio riservato. Ma la città paga un peso alto durante queste chiusure e la protesta monta fra chi ricorda anche che non si è avuto al momento opportuno il coraggio di delocalizzare lo stadio Del Duca.

Momenti di nervosismo ci sono stati all’altezza dei punti di chiusura. Sui social la protesta: "Si potranno chiudere le strade due ore prima di una partita?! Quaranta minuti per fare Castel di Lama -piazza Immacolata e in più ho pagato pure il carburante per fare il giro dell’oca. Non si può". Di contro c’è chi invita a non drammatizzare e ad organizzarsi nei giorni delle partite, preferendo percorsi alternativi come la superstrada. Di fatto, i disagi restano e non sono pochi.