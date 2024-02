Traffico e parcheggi. Lavori sul Lungofiume e a piazza San Tommaso. Sosta anche nella scuola

Primo giorno per la nuova viabilità in zona Lungofiume Castellano: l’obbligo di svolta verso il centro per chi scende dall’Annunziata è stato accolto con sorpresa e qualche disagio ma nel complesso le code sono state limitate. Problemi potrebbero esserci per Carnevale e non solo per la viabilità: anche sul fronte parcheggi infatti, ci sono novità per residenti e non.

Nuovi posti auto sono stati riservati agli abitanti di Porta Romana a causa non solo dei lavori sul Lungo Castellano, ma anche per quelli iniziato a piazza San Tommaso. Saranno allestiti nuovi posti sul lato sud di piazza Cecco d’Ascoli, nel tratto che dalla chiesa del Ss. Crocifisso va in direzione centro storico sviluppandosi lungo via Dino Angelini. I nuovi spazi previsti inizieranno dalla rampa di accesso alla chiesa per poi proseguire fino all’attraversamento pedonale posto tra la farmacia e l’edicola. Qui la sosta, nei giorni lavorativi, sarà consentita dalle ore 8 alle 18 con un tempo di permanenza massimo di un’ora. Dalle 18 in poi fino al mattino, sempre dei giorni lavorativi, e per tutto l’arco della giornata dei festivi, invece i posti saranno riservati ai residenti della Ztl 1, 2 e 3.

In piazza Cecco d’Ascoli, dalla rampa di accesso del Ss. Crocifisso fino alla porta Germina, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata sempre su quel lato della strada. Il divieto riguarderà anche il lato est dinanzi alla macelleria e quello nord della piazza nel tratto compreso tra l’auditorium San Leonardo e lo stop. Le variazioni interesseranno anche i residenti di piazza San Tommaso dove a partire da oggi 3 febbraio fino al prossimo 6 maggio, salvo eventuali proroghe, verrà predisposta un’area di sosta riservata ai residenti della zona Ztl 1, 2 e 3 all’interno del cortile della scuola materna. Sempre mantenendo una parte degli spazi ad uso dell’istituto. Circa 800mila euro la somma prevista i lavori che consentiranno alla piazza di essere completamente riqualificata.

Nel progetto è stato programmato di realizzare una zona attrattiva integrando inserti innovativi e nuovi spazi verdi. Gli stessi si inseriranno al meglio secondo lo stile degli aspetti architettonici e storici già presenti. Ci sarà un’ampia oasi verde adiacente alla pavimentazione della chiesa dove verrà allestita un’area giochi con prato (angolo nord-est della piazza). A ciò andrà ad aggiungersi un altro spazio con prato verde e una serie di attrezzature per fitness e attività sportiva all’aperto. Non mancherà anche una serie di stanze verdi. Questi saranno alcuni spazi appositamente realizzati sedere e trascorrere qualche ora sotto la frescura, soprattutto nel periodo estivo.

Massimiliano Mariotti