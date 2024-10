Traffico nei giorni di mercato: caos tra le vie Roma e San Martino

Caos viabilità lungo la direttrice di via Roma, la strada che collega la statale al piazzale della stazione, tra nuovi e vecchi disagi. "Nelle ore di maggior traffico, l’incrocio tra via San Martino e via Roma si trasforma in un ingorgo incredibile", lamentano i residenti della zona. "La maggior parte dei veicoli che proviene da via San Martino si riversa in via Roma ed è diretta verso est, ossia verso Piazza Garibaldi e la stazione. Il problema nasce dal fatto che via San Martino è tagliata in due da via Roma, e i sensi di marcia sui due lati sono opposti. Di conseguenza, tutte le auto finiscono per convergere nello stesso punto e nello stesso momento, andando tutte nella medesima direzione". Questa situazione è aggravata dalla presenza dei mezzi di trasporto pubblico. Via Roma, infatti, funge quasi da passaggio obbligato per i pullman, il cui capolinea è situato proprio presso il piazzale della stazione ferroviaria. La strada è stretta, soprattutto nei pressi dell’intersezione con via San Martino, e quando più pullman si trovano a incrociarsi in quel punto, il caos esplode inevitabilmente. Due o tre autobus che si incrociano in un contesto di viabilità già congestionata non lasciano scampo a chi deve attraversare quell’area. Nei giorni di mercato, la pressione sui residenti e su chi transita per lavoro o per commissioni diventa esasperante, lasciando automobilisti bloccati nel traffico. Una soluzione, di cui si è parlato negli anni, sarebbe quella di spostare il capolinea dei bus dalla stazione a una zona più adeguata.