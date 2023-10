Traffico, uno sfogo per viale dello Sport

Il dado è tratto: dopo anni di incertezze, l’amministrazione comunale ha preso una decisione su via Lombroso, strada cieca che da una traversa – via Voltattorni – comunica con viale De Gasperi e quindi con il centro della riviera. Il passaggio, chiuso a sud, verrà aperto a viale dello Sport per creare una valvola di sfogo al traffico cittadino. A comunicarlo è stato Umberto Pasquali in sala consiliare, a margine dell’incontro nel quale è stato presentato il progetto di piazza San Pio X. Incalzata da alcuni residenti di zona, l’amministrazione ha rivelato i suoi piani per migliorare la viabilità cittadina in uno dei punti più ‘complicati’ della città.

"Riteniamo fondamentale – ha detto il consigliere di maggioranza – aprire questa strada, in modo tale da instaurare il senso unico su via Volta, che soffre per la mancanza di spazio e il traffico giornaliero. Facendo di via Lombroso una strada a senso unico che dà su viale dello Sport – ha aggiunto il socialista - nascerebbe una parallela a via Volta, e non ci sarebbero problemi né per chi deve recarsi a nord, né per chi viaggia in direzione sud". A più riprese, infatti, gli abitanti di via Volta hanno lamentato le ristrette dimensioni della carreggiata, limitata dalla doppia fila di parcheggi e dalla presenza del doppio senso di marcia. Chi abita in via Lombroso, però, difficilmente potrà digerire la novità: molti residenti, infatti, hanno scelto questa zona della città proprio per l’assenza di sbocchi su arterie di traffico. È anche vero, però, che la presenza delle scuole – la Curzi e i due licei – rendono viale De Gasperi e viale dello Sport ardui da percorrere nelle ore di punta. Sulla questione, insomma, si prospetta una dura battaglia fra favorevoli e contrari. L’opera comunque vedrà la luce solo fra qualche anno: per ora, infatti, l’amministrazione è impegnata a concretizzare il primo stralcio del piano particolareggiato ‘San Pio X’, che prevede la realizzazione della piazza. Questa superficie sarà adiacente alla parrocchia, completa di alberi, aree svago, prato e un mini anfiteatro per piccoli eventi: a realizzare l’opera di 5.400 metri quadri, progettata dall’architetto Domenico Sfirro, sarà la Arcadia61, per un investimento di 1,8 milioni, ai quali si aggiungeranno 690mila euro di finanziamento comunale per rifare i sottoservizi. Come parte dell’accordo, la società potrà costruire tre palazzine residenziali e un volume commerciale, che verrà fatto all’incrocio fra via San Pio X e viale dello Sport.

Proprio a ridosso di quest’area, quindi, sono previsti dei parcheggi, per una superficie totale di 6mila metri quadrati: alcuni cittadini, in passato, hanno chiesto che questi venissero realizzati più a ridosso della chiesa e alla scuola ‘Togliatti’. La nuova via San Pio X, infine, verrà rifatta più ad ovest.

Giuseppe Di Marco