Tragedia a Monticelli. Trovato morto in casa

E’ stato trovato morto nel pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Monticelli Gabriele Drasti, un uomo di 85 anni, conosciuto in città per aver gestito per anni l’officina meccanica alle spalle della curva nord dello stadio Del Duca, lungo la circonvallazione. L’uomo viveva da solo al sesto piano di un’abitazione a Largo delle Camelie. Era ben voluto da tutti i condomini del palazzo per le sue doti umane. Era piuttosto abitudinario e, siccome ieri i vicini di casa non lo hanno visto, hanno provato a suonare al campanello della sua abitazione, senza ottenere risposta. Preoccupati hanno pensato bene quindi di avvertire la nuora che ieri pomeriggio è giunta nell’abitazione del suocero e una volta all’interno lo ha trovato riverso a terra in camera da letto.

La morte di Gabriele Drasti potrebbe risalire alla sera di giovedì. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Hanno notato, così come la nuora, molto disordine nella stanza e quindi hanno avvertito la Polizia. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti e della squadra mobile della Questura di Ascoli che hanno effettuato gli accertamenti di legge per scongiurare il timore di una morte violenta.

L’ipotesi prevalente ieri sera era che l’ex meccanico in pensione possa aver avuto un malore e, nel disperato tentativo di spostarsi dalla camera da letto per chiedere aiuto, abbia rovesciato alcune suppellettili. In corso in ogni modo ulteriori accertamenti anche medico legali per definire i dettagli del tragico evento.

