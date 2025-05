Tragedia al porto turistico. Oggi l’addio nella Cattedrale

La salma di Giuseppe Travaglini, 72 anni ex carrozziere di San Benedetto, trovato morto in mare all’interno della darsena turistica, nel pomeriggio di lunedì, è stata messa a disposizione dei familiari. La Procura, dopo la ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale Piergiorgio Brandimarti, ha ritenuto che l’uomo sia caduto in mare a seguito di un malore che l’ha colpito mentre stava eseguendo lavori di manutenzione a bordo di un natante ormeggiato nel porto. Quando è stata scoperta la disgrazia, il corpo galleggiava tra due imbarcazioni e nulla hanno potuto fare i soccorritori. Una tragedia che ha destato profondo cordoglio nella città di San Benedetto. Giuseppe ha lasciato la moglie Ida, i figli Manuele, Domenico con Susanna e Patrik e la sorella Anna. La bara, proveniente dall’obitorio dell’ospedale di Ascoli, dov’è stata eseguita la ricognizione cadaverica sul corpo dell’uomo, giungerà questa mattina alle 11 nella Basilica Cattedrale di Santa Maria della Marina. La cerimonia si terrà alle 16. Dopo le esequie il feretro sarà traslato nel cimitero di San Benedetto in attesa della cremazione.