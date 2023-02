Tragedia in A14, oggi i funerali di Silvestrone, Nicole e Brando

Ieri mattina i feretri delle tre vittime dell’autostrada, Andrea Silvestrone, 49 anni campione paralimpico di tennis in carrozzina, la figlia Nicole di 14 anni e il figlio Brando di 8 anni, hanno lasciato l’obitorio dell’ospedale di San Benedetto, appena ricevuto il nulla osta dalla Procura della Repubblica di Fermo e i documenti del comune di Grottammare. Tre carri funebri hanno trasportato le vittime del terribile schianto accaduto all’interno della galleria "Castello" di Grottammare, nella "Casa del Silenzio" di Montesilvano, località dove questa mattina alle ore 11 si terrà il rito funebre. E’ prevista la partecipazione delle autorità cittadine, associazioni sportive e di tanti amici oltre ai parenti e alla cittadinanza che in questi giorni si è stretta ai familiari delle vittime, la mamma dei bambini, Barbara, stremata dal dolore, la mamma e il fratello di Andrea, Luca che in questi giorni si è speso totalmente per sbrigare tutte le pratiche, partecipando anche al riconoscimento delle salme che l’ha devastato nel cuore, nell’anima e nella mente. Intanto nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale di Ancona i medici non hanno ancora sciolto la prognosi del dodicenne, unico superstite della strage accaduta sabato mattina nel tunnel sotto il vecchio incasato di Grottammare, già teatro di altri sanguinosi incidenti stradali.

"Le cose vanno per il verso giusto – afferma lo zio Luca – La prognosi non è stata sciolta ma i medici sono molto ottimisti. Attendono l’arrivo della madre per avviare la fase del risveglio". Il bambino, infatti, viene tenuto in coma farmacologico dopo il doppio intervento chirurgico cui è stato sottoposto nei giorni scorsi, il primo per la riduzione della frattura di un arto inferiore e il secondo eseguito dall’equipe chirurgica della maxillo – facciale.

Marcello Iezzi