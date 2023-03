Tragedia in autostrada, oggi i funerali

Oggi pomeriggio alle 15.30 nella Chiesa del Sacro Cuore di Centobuchi si terranno i funerali di Matteo Cosenza, il giovane di 27 anni rimasto vittima del terrificante incidente accaduto nella notte di domenica sull’autostrada A 14, direzione nord, fra i caselli di Ancona sud e Ancona nord. Nel pomeriggio di lunedì vi è stato il riconoscimento della salma per opera dei familiari e a seguire la ricognizione cadaverica per opera del medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Ancona. Ieri pomeriggio la stessa Procura ha disposto la restituzione delle spoglie mortali di Matteo ai familiari, la mamma Rosa Nappa e il padre Pietro e la sorella Elisa. Il feretro arriverà oggi alle ore 13 nella Chiesa del Sacro cuore, dove sarà dato l’ultimo saluto al giovane che viaggiava sul sedile anteriore, lato passeggero, del Fiat Doblò, subendo danni devastanti. A seguito del ribaltamento del mezzo, il corpo del giovane è stato parzialmente espulso dall’abitacolo subendo lesioni e contusioni alla testa. Va ricordato che il conducente, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia autostradale di Fano, ha perso il controllo del Doblò che è finito contro il new jersey ribaltandosi proprio sul lato del passeggero ed ha scarrocciato per un centinaio di metri.