Tragedia nella notte: muore davanti a moglie e figlio

Tragedia nella notte a Grottammare, dove un uomo di 56 anni è morto nell’abitazione davanti alla moglie e il figlio che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La vittima si chiamava Stefano Romanelli residente a Fermo, dove lavorava come imbianchino, che da qualche mese, con la sua famiglia, era domiciliato a Grottammare poiché nella sua casa sono in corso lavori di ristrutturazione. E’ accaduto mezz’ora dopo la mezzanotte a causa di un’emorragia. Secondo la prima ricostruzione l’uomo quando si è accorto di perdere sangue dal naso e dalla gola, si è alzato dal letto, ha girato per casa è poi ha chiamato la moglie e il figlio che hanno chiesto aiuto al 118. Sono stati momenti di grande concitazione, ma quando l’equipaggio della potes-118 è giunto sul posto ormai non c’era più nulla da fare, l’uomo era deceduto, lasciando nella disperazione la moglie Vittoriana e il figlio Matteo. Nella notte sono intervenuti anche i carabinieri di Grottammare per quanto di loro competenza. La salma è stata trasportata nell’obitorio della Rsa di Montefiore dell’Aso a disposizione del medico legale. I funerali si terranno a Marina di Altidona, località originaria della famiglia.