Tragedie e commedie per la rassegna di ’Tau’

E’ stata presentata ieri mattina l’edizione 2024 di Teatri Antichi Uniti, la rassegna di teatro classico organizzata dalla Regione Marche, dall’Amat che quest’anno si svilupperà in 14 comuni delle Marche: da Ascoli a Falerone, da Porto San Giorgio a Monte Rinaldo. Un dialogo aperto, tra passato e presente, tra beni e attività culturali, che offrirà l’opportunità di fruire di luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli poi a un ampio uso. Una rassegna che da ben 26 anni è un fiore all’occhiello della scena nazionale. 32 appuntamenti in 14 incantevoli siti della regione. Ad Ascoli non sarà più l’Anfiteatro Romano ad accogliere gli spettacoli ma il Chiostro di Sant’Agostino in corso Mazzini.

Si partirà dall’Anfiteatro Romano di Urbisaglia il 7 luglio e il giorno dopo si proseguirà al Parco Miralfiore di Pesaro. L’11 luglio sarà la volta dell’ex Chiesa di San Francesco di Fano poi dal 12 al 14 luglio nell’Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa. Ad Ascoli Luca Violini intepreterà l’Iliade il 18 luglio. Nell’estrema attualità dell’opera di Omero, l’attore/doppiatore Luca Violini proporrà L’Iliade. L’ira, la vendetta, la pietà, uno spettacolo di RadioTeatro in tre tempi sull’epopea di Achille. Emilio Solfrizzi sarà invece il travolgente interprete di Anfitrione, una delle commedie più celebri di Plauto, in scena il 24 luglio nel Chiostro di Sant’Agostino. Ascanio Celestini darà invece voce nel suo Le nozze di Antigone, il 24 luglio alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio mentre Enrico Lo Verso e Paola Quattrini, tra i più rappresentativi interpreti della scena artistica nazionale, racconteranno, in Itaca per sempre, uno dei capolavori della letteratura mondiale, il viaggio dell’eroe omerico e il suo ritorno a Itaca, da una prospettiva nuova e assolutamente originale, il 4 agosto nell’Area Archeologica La Cuma di Monte Rinaldo. Il 6 agosto, nell’ex Chiesa di San Francesco a Fano e il 7 nel Chiostro di Sant’Agostino ad Ascoli. Il Tau si conferma anche occasione privilegiata per scoprire posti di antica bellezza. Ad arricchire la proposta per il pubblico, prima di molti spettacoli tornano gli AperiTau. Passeggiate di storia, visite guidate gratuite alle aree archeologiche e ad altri luoghi di grande interesse culturale, naturalistico e archeologico. Informazioni complete su programma, biglietti e orari di inizi su www.amatmarche.net.

Valerio Rosa