Tragico frontale sull’Ascoli-Mare. Dopo due mesi c’è un’altra vittima. Non ce l’ha fatta Fernando Casciaroli

Doppia vittima per il tragico incidente che lo scorso 29 settembre costó la vita ad Alessio Pasquelli, giovane centauro di Spinetoli. A distanza di due mesi dallo schianto, infatti, avvenuto all’interno della galleria San Giuseppe, lungo la superstrada Ascoli-mare, é morto anche Fernando Casciaroli, 80enne di Roccafluvione, che in quella occasione era alla guida del suo furgone e venne coinvolto nello scontro. Un altro motociclista, amico di Pasquelli, rimase gravemente ferito ed è ancora in fase di convalescenza. La notizia della morte di Casciaroli ha scosso profondamente la comunità di Roccafluvione, dove l’uomo era molto conosciuto e rispettato, anche per la sua lunga attività nel settore dei materiali edili e da costruzione. La sua morte è stata accolta con grande dolore, e numerosi, amici, conoscenti e concittadini si sono recati nella Cappella della Resurrezione dell’obitorio dell’ospedale Mazzoni dove era stata allestita la camera ardente per manifestare vicinanza alla famiglia e partecipare al dolore della moglie, dei figli e dei nipoti. Il funerale di Fernando Casciaroli si é svolto ieri nella chiesa di San Giuseppe a Roccafluvione e anche all’ultimo saluto erano presenti tantissime persone.

Questo secondo decesso, dunque, aggrava ulteriormente il già tragico bilancio dell’incidente avvenuto quella mattina del 29 settembre nella galleria San Giuseppe. In quella drammatica collisione, che coinvolse due motociclette, un furgone e una Fiat Qubo, persero la vita il ventiseienne Alessio Pasquelli e rimasero gravemente feriti Casciaroli e l’altro giovane motociclista che stava effettuando la consueta uscita in moto domenicale. Intorno alle 10 di quella mattina, Alessio Pasquelli e il suo amico percorrevano la superstrada in direzione monti. Poco dopo aver imboccato il tunnel, le due moto si scontrarono con il furgone di Casciaroli che viaggiava in senso opposto. Il centauro amico di Pasquelli fu ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, mentre Casciaroli venne trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Ed è proprio qui che, dopo due mesi, Casciaroli è deceduto. La morte è avvenuta giovedì scorso ma la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore, proprio a ridosso del funerale.

Matteo Porfiri