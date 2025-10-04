Tragico incidente sul lungomare. Oggi i funerali di Filippo Guidotti

SAN BENEDETTO

Questa mattina alle ore 10,30 nella Chiesa di San Pio X, a San Benedetto, sarà dato l’ultimo saluto a Filippo Giudotti, 86 anni, venuto a mancare tragicamente a seguito dei gravi danni subiti nell’incidente accaduto giovedì della scorsa settimana in via Ugo Bassi incrocio con via Mazzocchi. Il pensionato era stato urtato da uno scooter mentre attraversava la strada all’altezza di Coltorti, sulle strisce pedonali. Guidotti era stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale di Ancona, in eliambulanza per il forte trauma cranico subito cadendo all’indietro e battendo il cranio sull’asfalto. Immediati i soccorsi e la centralizzazione all’ospedale Dorico, ma nulla hanno potuto fare i sanitari per strapparlo alla morte. Il pensionato è morto nella giornata di lunedì.

La polizia locale, che ha rilevato il sinistro e si occupa degli approfondimenti tecnici, ha informato il pubblico ministero Maria Cuccudrillo presso la procura della Repubblica di Ascoli. Filippo Guidotti ha lasciato la moglie Maria Pia, le figlie Sabrina, Mariella e Monia con i generi Nazzareno e Giovanni i nipoti Francesca, Vittoria e Alessandro, ma anche parenti ed amici che si sono stretti al dolore dei familiari.

Marcello Iezzi