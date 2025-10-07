Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaTragico schianto, ansia per il bimbo. Caccia al passeggero dell’altra auto
7 ott 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Tragico schianto, ansia per il bimbo. Caccia al passeggero dell’altra auto

Tragico schianto, ansia per il bimbo. Caccia al passeggero dell’altra auto

Nello scontro è morto. Emidio Croci, 46 anni,. papà di tre figli. Le indagini continuano.

Nello scontro è morto. Emidio Croci, 46 anni,. papà di tre figli. Le indagini continuano.

Nello scontro è morto. Emidio Croci, 46 anni,. papà di tre figli. Le indagini continuano.

Nel pomeriggio di ieri i medici dell’ospedale Salesi di Ancona hanno avviato le terapie per il risveglio dal coma farmacologico del ragazzino di 11 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente accaduto sabato notte sulla Nazionale a Martinsicuro, nel quale ha perso la vita il padre Emidio Croci 46 anni di San Benedetto. Miracolosamente salva la madre del bambino e moglie della vittima che viaggiava al fianco del conducente, ancora sotto shock. La salma dell’uomo si trova nell’obitorio dell’ospedale di Teramo ancora a disposizione della Procura che dovrà decidere se eseguire l’esame autoptico o la ricognizione cadaverica. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e della stazione di Martinsicuro stanno svolgendo indagini, in collaborazione con la compagnia carabinieri di San Benedetto per identificare il passeggero della Mercedes classe A 180 condotta da un 41enne di nazionalità albanese, residente a San Benedetto, titolare di una piccola impresa che opera nel settore edile. Va ricordato che i due occupanti della Mercedes, dopo il terribile schianto con la Mercedes GLB 200d sulla quale si trovava la famiglia del Croci, residente ad Acquaviva, si erano allontanati a piedi dal luogo del sinistro e solo qualche ora dopo il conducente si è costituito ai carabinieri della stazione di Martinsicuro. L’albanese si trova ricoverato nell’ospedale di Giulianova e non è stato ancora possibile ascoltarlo. Gli investigatori stanno ricostruendo le frequentazioni del costruttore per risalire al passeggero.

ma. ie.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata