Tragico schianto, ansia per il bimbo. Caccia al passeggero dell’altra auto

Nel pomeriggio di ieri i medici dell’ospedale Salesi di Ancona hanno avviato le terapie per il risveglio dal coma farmacologico del ragazzino di 11 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente accaduto sabato notte sulla Nazionale a Martinsicuro, nel quale ha perso la vita il padre Emidio Croci 46 anni di San Benedetto. Miracolosamente salva la madre del bambino e moglie della vittima che viaggiava al fianco del conducente, ancora sotto shock. La salma dell’uomo si trova nell’obitorio dell’ospedale di Teramo ancora a disposizione della Procura che dovrà decidere se eseguire l’esame autoptico o la ricognizione cadaverica. I carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e della stazione di Martinsicuro stanno svolgendo indagini, in collaborazione con la compagnia carabinieri di San Benedetto per identificare il passeggero della Mercedes classe A 180 condotta da un 41enne di nazionalità albanese, residente a San Benedetto, titolare di una piccola impresa che opera nel settore edile. Va ricordato che i due occupanti della Mercedes, dopo il terribile schianto con la Mercedes GLB 200d sulla quale si trovava la famiglia del Croci, residente ad Acquaviva, si erano allontanati a piedi dal luogo del sinistro e solo qualche ora dopo il conducente si è costituito ai carabinieri della stazione di Martinsicuro. L’albanese si trova ricoverato nell’ospedale di Giulianova e non è stato ancora possibile ascoltarlo. Gli investigatori stanno ricostruendo le frequentazioni del costruttore per risalire al passeggero.

ma. ie.