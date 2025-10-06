Tragico schianto tra auto. Muore papà di 46 anni, in due provano a scappare

Profondo cordoglio in Riviera per la morte di Emidio Croci, 46 anni, programmatore di San Benedetto e preoccupazione per la sorte del figlio undicenne ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Salesi di Ancona. Il giovane padre alla guida della sua Mercedes GLB 200d, con a bordo la moglie e il figlio, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale accaduto intorno alle 22,40 di sabato scorso lungo la statale Adriatica in territorio di Martinsicuro. La loro auto, mentre si immetteva sulla Nazionale, è stata colpita con estrema violenza da un’altra Mercedes, una A 180, diretta verso sud. L’uomo è morto sul colpo. Era originario di San Benedetto, ma risiedeva in località Sant’Angelo lungo la vallata dell’Albula, lato nord, dopo il Rustichello, in comune di Acquaviva Picena. Era padre di tre figli. La famiglia aveva cenato nella nota trattoria ‘Al Braciere’, sul versante monte della statale 16 e si accingeva a tornare a casa, quando è stata centrata dall’altra Mercedes, a bordo della quale si trovavano due persone che si sono allontanate rapidamente dal luogo del sinistro, facendo perdere le loro tracce attraverso le campagne circostanti.

Il conducente, A. K albanese, residente a San Benedetto, titolare di un’impresa artigiana che opera nel settore delle costruzioni, dopo qualche tempo si è costituito ai carabinieri presso la caserma di Martinsicuro, prima di fare accesso al pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. La moglie della vittima, in stato di shock, è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Sant’Omero, ma è rimasta illesa, mentre il figlio, che si trovava nel sedile posteriore, probabilmente senza cinture di sicurezza, è stato sbalzato ed ha subito preoccupanti lesioni. Trasportato al pronto soccorso di Teramo è stato poi trasferito all’ospedale Salesi di Ancona, in prognosi riservata. Sul luogo dello scontro, oltre al personale sanitario, si sono recati i vigili del fuoco di Nereto che hanno collaborato con il 118 nei soccorsi e messo in sicurezza i mezzi che sono stati, in seguito, messi sotto sequestro e affidati in custodia giudiziale a una ditta specializzata. La salma di Emidio Croci è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di Teramo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto hanno operato i carabinieri del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Alba Adriatica con i colleghi delle stazioni di Martinsicuro e Sant’Egidio alla Vibrata.

Marcello Iezzi