’Trail delle fonti’ a Montemonaco: ecco tutti i percorsi

Tre gare in una. E’ tutto pronto, a Foce di Montemonaco, per il ‘Trail delle fonti: sulle orme di Pilato’, l’appuntamento sportivo organizzato per domenica primo ottobre dall’Asd Sport Natura. Si tratta, appunto di tre diverse gare podistiche lungo altrettanti percorsi naturalistici, che prenderanno il via alle 9.30 e che si correranno rispettivamente su lunghezze di quattro, dieci e diciannove chilometri. Prevista anche una passeggiata non competitiva su un tracciato di cinque chilometri per chi vuole trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e dell’aggregazione. E’ ancora possibile iscriversi, per chi fosse interessato, rivolgendosi al numero di telefono 3286885041. La gara prenderà il via dalla frazione di Foce, a Montemonaco, e si snoderà in direzione Canale, salendo sull’omonimo sentiero fino all’incrocio del sentiero numero 154. Per il tracciato da 19 chilometri, invece, si proseguirà per il sentiero 151, fino alla ‘fonte matta’, per poi svoltare a sinistra sul sentiero 152. Per la passeggiata, si procederà per il piano della Gardosa e si tornerà a Foce. La manifestazione, comunque, attraverserà i sentieri esistenti e cartografati del parco nazionale dei monti Sibillini. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il territorio attraverso lo sport.

Matteo Porfiri