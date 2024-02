Traini e la mascherata:: "Che sorriso quel gruppo"

Carnevale tra satira e attualità. Nell’edizione 2024, per la categoria A, ha vinto il primo posto Lu’ vivaie de Peppe de Joma de io la Lama’ capitanato da Gabriele Cinelli, chiaramente ispirato al Garden Eco Services di Giuseppe Traini, a Castel di Lama. Traini, volto noto del giardinaggio, è ormai un personaggio famoso, per le numerose partecipazioni ai programmi del piccolo schermo: Mattina in famiglia di Luca Sardella e Uno Mattina con Ossini sulla Rai, ma anche per le sue proverbiali note di simpatia. Ideatore della fiera del Santissimo Crocifisso e presentatore ufficiale del Carnevale di Castel di Lama negli anni Traini ha riscosso grande successo e simpatia. La sua azienda nata dal 1988 è cresciuta e non solo in notorietà per via delle partecipazioni a programmi tv: ma anche perché Eco Services è una realtà consolidata che Giuseppe sta lasciando nelle mani dei due figli.

Traini, quest’anno è stato un Carnevale davvero sorprendente...

"E’ stata una bella soddisfazione vedere che si sono ispirati al mio Garden, quando ho saputo della notizia dapprima mi sono preoccupato, quando ho visto la satira l’ho apprezzata molto, mi sono subito attivato per dargli una mano nella scenografia. Sono felice, perché tutto questo mi fa crescere anche in notorietà".

Come se ne avesse bisogno, lei oramai è un volto noto non solo nel Piceno, cosa ha apprezzato di più del gruppo?

"L’aspetto ironico, ha divertito tutti, tanto è vero che il gruppo si è guadagnato il primo posto, Apprezzo molto la satira, perché è un modo intelligente di sottolineare alcuni aspetti".

Perché viene detto Peppe de Joma?

"Joma come gomitolo, mio padre mi raccontava che noi provenivamo dalla famiglia Traini di Castignano, che oltre a fare gli agricoltori erano degli abili lavoratori della canapa, da questo è partita il nome della casata".

Lei è stato anche il presentatore del Carnevale lamense...

"Sì, anche qui una bella edizione che ha divertito tutti".

m.g.l.