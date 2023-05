Traliccio per nuovi impianti 5G: "Serve migliore pianificazione"

Durante un incontro di campagna elettorale della lista "Comunità in Movimento" nel Bocciodromo comunale di Grottammare, alcuni residenti si sono lamentati per il montaggio, ad un centinaio di metri dal centro ludico sportivo ed a pochi metri da un’abitazione, di un traliccio dell’altezza di 30 metri per la futura installazione di impianti radioelettrici anche 5G. "Noi siamo a favore dell’evoluzione tecnologica ma realizzata in modo consapevole e razionale – scrivono Alessandra Manigrasso e Gianfilippo Straccia – Più volte abbiamo chiesto un aggiornamento del piano comunale antenne (mozione presentata a gennaio 2020) perché ci avrebbe permesso di agire nel modo più opportuno e offrendo il miglior servizio senza rischiare inutili installazioni. Il sindaco è primo e diretto responsabile della salute dei cittadini e in base al principio precauzionale può e deve garantire il suo territorio con installazioni ben pianificate e realizzate. Avanzamento tecnologico, migliori servizi, garanzie di salute e qualità di vita, devono viaggiare tutti perfettamente allineati. Torniamo che il piano delle antenne venga adeguato".