Transcollinare in Consiglio, scintille tra Falcioni e Oddi

Consiglio a Castel di Lama: l’Ufficio del terremoto ha destinato 940 mila euro per sistemare l’ex palazzo comunale di Piattoni, un edificio identitario per la comunità lamense. Ci sono poi 3.500 euro per un corso di educazione emozionale nelle scuole, per il rifacimento degli asfalti, per la potatura degli alberi della città, per la copertura dello campo sportivo di via Tevere, recinzione della scuola di via Adige. Il capogruppo di opposizione della lista Tiziano Oddi ha sottolineato come la richiesta di un mutuo di 600mila euro per la Transcollinare è superato anche alla luce della mancata delocalizzazione di Piattoni. "Quei soldi – ha sottolineato Oddi – usiamoli per una struttura polivalente". Durante il consiglio si è parlato anche di un ammodernamento dei locali della Pro Loco di via Cese. Il vice sindaco Stefano Falcioni ha ricordato ad Oddi, che essendo rappresentante del Pd questa richiesta, accolta dalla maggioranza, era partita proprio dai rappresentanti dem in consiglio. Pronta la replica stizzita di Oddi che non ha fatto sconti: "Non accetto nessuna etichetta tantomeno quella mortuaria del Pd". Una risposta che ha lasciato tutti meravigliati, ma soprattutto aperta una domanda: la lista di Oddi secondo molti era legata a Pd, nella lista di maggioranza c’erano rappresentanti del Pd, tra cui proprio Falcioni, ex segretario locale ma sospeso, quindi cosa sta accadendo? Ma soprattutto in consiglio comunale ci sono i rappresentanti del Pd, un partito che 15 anni fa aveva il 72%?

Maria Grazia Lappa