Trappola Mogliano, al Viadana serve una mezza impresa

Il Campionato di Serie A Elite di rugby riprende dopo una pausa di tre settimane, e il Rugby Viadana 1970 si appresta a proseguire il proprio percorso verso i playoff. Alle ore 14.30 la squadra giallonera affronterà il Mogliano Veneto Rugby, un incontro che promette di essere impegnativo su un campo storicamente molto ostico.

Il Viadana, guidato dall’allenatore Coach Pavan e attualmente in testa alla classifica insieme a Rovigo, si prepara a sfidare un’avversaria con ambizioni diverse ma con l’obiettivo comune di vincere e accumulare punti per migliorare la classifica. Michelangelo Mistretta, che sabato porterà il numero 1 sulla maglia, sottolinea l’importanza delle fasi statiche come mischie e touche: "A prescindere da chi abbiamo davanti noi andiamo dritti per la nostra strada, giocando il nostro gioco e imponendolo agli altri. Sono sicuro che non deluderemo i nostri tifosi".

Mariano Gastaldi, scrum coach dei gialloneri, evidenzia i progressi fatti in preparazione della partita: "Nonostante la mischia sia migliorata nelle ultime partite contro Colorno e Petrarca ci siamo imposti, con il pacchetto di mischia, l’obiettivo di perfezionare ulteriormente questo fondamentale concentrandosi sulla coordinazione e sull’essere dominanti nelle mischie offensive così come in quelle difensive".

Nonostante alcuni cambi nella formazione, la sinergia di squadra rimane un punto di forza, per un gruppo che ha saputo spesso andare oltre i propri limiti, come dimostra il clamoroso successo nei minuti finale centrato contro il Petrarca. Tra i cambi nel quindici titolare che affronterà il Mogliano Veneto Rugby, spiccano il ritorno di Marlon Mignucci con la maglia numero 3 e di Matias Sauze, numero 15, dopo un piccolo infortunio muscolare. Importante anche il rientro di Juan Wagenpfeil in panchina. Un incontro che promette di essere un momento chiave nel cammino del Viadana verso i playoff vista la lunga pausa, che peraltro prelude alle prossime: il 6 Nazioni si sta avvicinando.

Alessandro Luigi Maggi