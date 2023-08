Trascinata dal muletto Lavoratrice a Torrette

Una donna di sessanta anni si trova ricoverata all’ospedale di Ancona a seguito dei danni subiti in un singolare incidente accaduto nelle prime ore di ieri all’interno di una ditta che opera in via Volterra, nella zona ovest del territorio di San Benedetto, ai confini con Monteprandone. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli e gli ispettori dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro di Ascoli. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, la donna era appena uscita dal bagno, dove aveva eseguito i lavori di pulizia dei locali, quando è stata agganciata da un grande moletto manovrato da un dipendente dell’azienda che, non essendosi accorto di quanto stava accadendo, l’avrebbe trascinata per alcuni metri.

La donna ha subito danni di una certa gravità ed è stata soccorsa dai sanitari della Potes di San Benedetto. Considerata la situazione, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha chiesto l’intervento dell’Eliambulanza che è atterrata nelle immediate vicinanze dell’azienda dov’è avvenuto l’infortunio, al fine di accorciare i tempi del soccorso. La paziente è stata stabilizzata e poi trasferita al Trauma center di Ancona in codice rosso traumatico. La prognosi è riservata.