Trasferimento temporaneo dei carabinieri a Castel di Lama, il sindaco di Folignano: "Il controllo del territorio rimane"

Il trasferimento temporaneo del comando dei carabinieri dalla caserma di Villa Pigna a quella di Castel di Lama continua a suscitare parecchie polemiche nel territorio di Folignano. Dopo le critiche sollevate nei giorni scorsi dall’opposizione nei confronti dell’amministrazione comunale, in queste ore è arrivata la replica da parte del sindaco Matteo Terrani. "Si tratta di una decisione improrogabile del comando provinciale che non pregiudica comunque il controllo del territorio comunale da parte dell’arma – spiega il primo cittadino, facendo chiarezza –. Infatti, è solo un trasferimento temporaneo, il tempo di ristrutturare lo stabile di Villa Pigna, che non modifica la presenza dei carabinieri sul territorio ed il loro impegno. L’opposizione probabilmente ha la memoria corta perché il sottoscritto ha informato il consiglio comunale diversi mesi fa della necessità di trasferimento della caserma a causa di un impellente intervento di ristrutturazione e della possibilità di reperire dei locali adeguati in via provvisoria. Nessuna parola o proposta è stata formulata in merito dai consiglieri di opposizione, né allora né nei mesi successivi. Come amministrazione abbiamo proposto all’arma alcune soluzioni alternative ma nessuna aveva i requisiti idonei al trasferimento temporaneo della caserma tanto che il comando provinciale ha preferito la soluzione del ripiegamento su una caserma già operativa, a fronte della fornitura di un presidio fisso sul territorio da parte del Comune di Folignano. Pertanto – conclude Terrani –, abbiamo fatto visionare al comandante della stazione alcune opzioni per l’ubicazione del presidio fisso dei carabinieri che sarà aperto nei prossimi giorni e consentirà all’Arma di ricevere gli abitanti di Folignano allo stesso modo in cui avveniva in caserma, così come continuerà ad essere garantito lo stesso servizio di pattugliamento sul territorio".

Matteo Porfiri