Trasloco degli studenti all’Ipsia, incontro tra dirigenza e famiglie

Lo spostamento per qualche anno, (due o tre) dell’Istituto superiore ‘Nico Ciccarelli’ di Cupra Marittima nei locali dell’Ipsia di San Benedetto, per consentire l’edificazione del nuovo polo scolastico, sta causando qualche apprensione nella comunità scolastica. Il dirigente Maurilio Piergallini teme effetti duraturi e difficili da invertire, il rischio di perdita di bacino di utenza e che una sede più distante possa dissuadere le famiglie a iscrivere i loro figli.

Mercoledì scorso vi è stato un incontro al cinema ‘Margherita’ che ha visto la partecipazione del Sindaco Piersimoni, (che non è competente del caso poiché l’Istituto dipende dalla Provincia), il dirigente scolastico Maurilio Piergallini, un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale, alcuni docenti e genitori. E’ stato spiegato che a Cupra l’indagine di mercato non ha prodotto risultati, tanto che solo le classi della primaria a tempo normale e l’asilo, resteranno a Cupra, tutto il resto andrà a Massignano. La prossima settimana ci sarà un altro incontro con la provincia per vedere se ci sono locali meno distanti. Per Cupra la priorità, in questo momento, è costruire la nuova scuola dove ci sarà anche una palazzina destinata al ‘Ciccarelli’.