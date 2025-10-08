Trasloco del distretto sanitario, firmato il contratto per via Crucioli

Firmato il contratto di locazione che ufficializza il trasferimento del Distretto sanitario di Grottammare dal civico 69 al civico 35 della stessa via Crucioli. Alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi e del segretario generale Stefania Pasqualini, l’architetto Liliana Ruffini, responsabile del Patrimonio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e Giovanni Ferrari, direttore del settore Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ascoli Piceno, hanno formalizzato l’accordo che garantirà la continuità dei servizi sanitari sul territorio. L’apertura della nuova sede è imminente e metterà a disposizione della cittadinanza ambulatori e uffici in ambienti appositamente rimodernati, storicamente occupati dall’Informagiovani e poi dal Sai. L’accordo è il risultato di un percorso iniziato nel febbraio 2024, quando l’Ast manifestò la necessità di trovare una nuova sede attraverso un’indagine di mercato alla quale il Comune di Grottammare rispose prontamente, proponendo l’immobile di sua proprietà, a poca distanza dalla vecchia sede del Distretto. L’intesa è stata raggiunta su un canone di locazione annuo di 17.000 euro per una durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6. Cifra concordata anche sulla base dell’importanza di avere un presidio sanitario a Grottammare. Per rendere i locali idonei, l’Ente ha investito in importanti lavori di manutenzione straordinaria, riprogettazione e ammodernamento di quasi 200 mq di superficie, per un quadro economico complessivo di 291.573,60 euro. L’intervento ha permesso di creare 4 ambulatori medici, rinnovare impianti, infissi e pavimentazioni, e installare un moderno sistema di climatizzazione e ricircolo dell’aria. La progettazione affidata allo studio TheSign di Offida è stata realizzata dalle maestranze dell’impresa Elettro Stella srl di Monsampolo del Tronto.

ma.ie.